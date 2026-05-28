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Vive l'été !

Fiona Watt, Lizzie MacKay

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Découvre l'univers magique de Ma petite collection J'habille mes amies. C'est l'été ! Habille les amies et les amis alors qu'ils construisent un château de sable, font une promenade en forêt, fabriquent une cabane et dégustent de délieuses glaces, et décore les différentes scènes estivales grâce à plus de 150 autocollants de vêtements, d'accessoires et d'animaux. - Une collection d'autocollants bestseller , adorée des enfants - 10 pages d'autocollants dans chaque livre - 12 scènes à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Un format compact , à emmener partout avec soi - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 3 ans

Par Fiona Watt, Lizzie MacKay
Chez Usborne

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Auteur

Fiona Watt, Lizzie MacKay

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Vive l'été !

Fiona Watt, Lizzie MacKay

Paru le 28/05/2026

34 pages

Usborne

6,95 €

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Scannez le code barre 9781836068235
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