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Lire les étoiles

Guillaume Duprat, Boris Laurent

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Regarder le ciel la nuit, un des gestes les plus anciens de l'humanité ! Des steppes arides aux forêts tropicales, les constellations ont accompagné marins, bergers, voyageurs et autres rêveurs. Entre connaissances astronomiques, légendes du monde et lecture des étoiles, une exploration poétique pour lire le ciel et s'émerveiller encore. Collection " D'amour et d'eau fraîche ". Regarder le ciel la nuit, un des gestes les plus anciens de l'humanité ! Cette grande galaxie qu'est la nôtre est un immense disque abritant plus de 100 milliards d'étoiles. L'observation à l'oeil nu de cette Voie lactée a forgé certains des mythes fondateurs des peuples du monde. Des steppes arides aux forêts tropicales, les constellations ont accompagné marins, bergers, voyageurs et autres rêveurs. 40 constellations sont présentées par saison et décodées aussi sous d'autres cieux... Entre connaissances astronomiques et légendes du monde, une exploration poétique pour lire le ciel et s'émerveiller encore.

Par Guillaume Duprat, Boris Laurent
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Guillaume Duprat, Boris Laurent

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Observation du ciel

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Lire les étoiles

Guillaume Duprat, Boris Laurent

Paru le 23/04/2026

144 pages

Editions Eugen Ulmer

11,90 €

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