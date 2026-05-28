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Le monde des licornes

Abigail Wheatley, Ela Jarzabek

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Un livre de peinture magique pour donner vie au monde enchanté des licornes... comme par magie ! Des licornes qui dansent avec des fées, explorent une grotte de cristal, se baignent dans une cascade, font la course sur un arc-en-ciel et bien plus encore : avec le pinceau fourni, passe un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs comme par magie. Une activité calme et non salissante ! - 16 illustrations en noir et blanc à colorier - Il suffit d'un peu d'eau pour révéler les couleurs - Un rabat étanche permet de peindre chaque page tout en protégeant celles qui suivent - Les pages détachables permettent d'afficher ses oeuvres un peu partout dans la maison - De toutes nouvelles éditions 100% recyclables et un pinceau de qualité avec un manche en bambou - Une activité calme, non salissante et qui occupe les enfants pendant des heures - Découvrez les autres titres de la collection La peinture magique ainsi que la collection Ma première peinture magique pour les enfants dès 3 ans

Par Abigail Wheatley, Ela Jarzabek
Chez Usborne

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Auteur

Abigail Wheatley, Ela Jarzabek

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Le monde des licornes

Abigail Wheatley, Ela Jarzabek

Paru le 28/05/2026

32 pages

Usborne

7,95 €

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Scannez le code barre 9781806071166
9781806071166
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