Les catholicismes devant les transformations de l'espace public

Depuis les années 1960, les Etats d'Amérique et d'Europe ont profondément transformé le paysage culturel de leurs pays respectifs en adoptant des législations d'inclusion, d'assouplissement et d'ouverture, touchant notamment le droit de la famille, la reconnaissance des identités, les discriminations sociales et de genre. Comment les Eglises catholiques nationales ont-elles réagi devant ce nouveau modèle de régulation de l'espace public qui a conduit à placer la coexistence collective en dehors des normes traditionnelles qu'elles avaient contribué à imposer ? Ont-elles accepté cet approfondissement de la dynamique libérale ou ont-elles au contraire reconduit la résistance intransigeante dont elles avaient fait leur stratégie depuis le grand tournant de la fin du XVIIIe siècle ? L'enquête ici présentée nous introduit dans les histoires singulières de douze pays de forte implantation catholique. Elle constate que les institutions catholiques ont été marquées, par-delà les formes que leur ont données les sociétés nationales, par un mouvement convergent d'ajustement tendanciel, mais tout relatif, aux nouvelles expressions - que nous appelons "ultramodernes" - de la modernité.