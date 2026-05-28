Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les catholicismes devant les transformations de l'espace public

E.-Martin Meunier, Philippe Portier, E-Martin Meunier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis les années 1960, les Etats d'Amérique et d'Europe ont profondément transformé le paysage culturel de leurs pays respectifs en adoptant des législations d'inclusion, d'assouplissement et d'ouverture, touchant notamment le droit de la famille, la reconnaissance des identités, les discriminations sociales et de genre. Comment les Eglises catholiques nationales ont-elles réagi devant ce nouveau modèle de régulation de l'espace public qui a conduit à placer la coexistence collective en dehors des normes traditionnelles qu'elles avaient contribué à imposer ? Ont-elles accepté cet approfondissement de la dynamique libérale ou ont-elles au contraire reconduit la résistance intransigeante dont elles avaient fait leur stratégie depuis le grand tournant de la fin du XVIIIe siècle ? L'enquête ici présentée nous introduit dans les histoires singulières de douze pays de forte implantation catholique. Elle constate que les institutions catholiques ont été marquées, par-delà les formes que leur ont données les sociétés nationales, par un mouvement convergent d'ajustement tendanciel, mais tout relatif, aux nouvelles expressions - que nous appelons "ultramodernes" - de la modernité.

Par E.-Martin Meunier, Philippe Portier, E-Martin Meunier
Chez PU Rennes

|

Auteur

E.-Martin Meunier, Philippe Portier, E-Martin Meunier

Editeur

PU Rennes

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les catholicismes devant les transformations de l'espace public par E.-Martin Meunier, Philippe Portier, E-Martin Meunier

Commenter ce livre

 

Les catholicismes devant les transformations de l'espace public

E.-Martin Meunier, Philippe Portier, E-Martin Meunier

Paru le 28/05/2026

PU Rennes

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041306565
9791041306565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.