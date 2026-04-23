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#Roman francophone

Et si on se mariait ?

Emily Chain

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Une comédie romantique irrésistible, où deux célibataires endurcis, accablés par la pression familiale, laissent croire qu'ils vont se marier... avant que ce mensonge ne leur échappe. Klervi n'en peut plus : sa famille veut absolument la marier. De son côté, Bastien veut prouver à son ex-fiancée et à leur groupe d'amis qu'il est passé à autre chose. Lorsque, par hasard, ils se rencontrent dans un bar, tous les deux tirent la même conclusion : pour avoir la paix, ils doivent se marier. Alors, pourquoi ne pas faire équipe ? Du fake dating au fake wedding, il n'y a qu'un pas... qu'ils sont prêts à franchir ! Annonce de fiançailles, rencontre avec la belle-famille, week-end test avec les amis, leur mensonge est mis à rude épreuve. Et quand de vrais sentiments s'ajoutent au cocktail, ils commencent à douter : Klervi et Bastien arriveront-ils à se dire oui pour de faux ? Emily Chain est autrice, scénariste et entrepreneure. Si elle aime voguer parmi les genres, ses nombreuses publications en romance en font une experte des histoires d'amour.

Par Emily Chain
Chez Incartade(s) éditions

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Auteur

Emily Chain

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

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Et si on se mariait ?

Emily Chain

Paru le 23/04/2026

331 pages

Incartade(s) éditions

15,95 €

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Scannez le code barre 9782376102014
9782376102014
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