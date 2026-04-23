Et si on se mariait ?

Une comédie romantique irrésistible, où deux célibataires endurcis, accablés par la pression familiale, laissent croire qu'ils vont se marier... avant que ce mensonge ne leur échappe. Klervi n'en peut plus : sa famille veut absolument la marier. De son côté, Bastien veut prouver à son ex-fiancée et à leur groupe d'amis qu'il est passé à autre chose. Lorsque, par hasard, ils se rencontrent dans un bar, tous les deux tirent la même conclusion : pour avoir la paix, ils doivent se marier. Alors, pourquoi ne pas faire équipe ? Du fake dating au fake wedding, il n'y a qu'un pas... qu'ils sont prêts à franchir ! Annonce de fiançailles, rencontre avec la belle-famille, week-end test avec les amis, leur mensonge est mis à rude épreuve. Et quand de vrais sentiments s'ajoutent au cocktail, ils commencent à douter : Klervi et Bastien arriveront-ils à se dire oui pour de faux ? Emily Chain est autrice, scénariste et entrepreneure. Si elle aime voguer parmi les genres, ses nombreuses publications en romance en font une experte des histoires d'amour.