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#Imaginaire

Mary Anning

Kapik, Julie Bouvot

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Angleterre, début du XIXe siècle. Mary Anning fouille depuis son enfance les falaises de Lyme Regis à la recherche de fossiles. Elle les vend dans sa boutique et essaye sans relâche de trouver des réponses à ses questions. D'où viennent ces curios, créatures fifigées dans la pierre ? La Terre auraitelle été effectivement créée il y a 6 000 ans ? Fascinée, Mary veut devenir une scientififique reconnue. Son rêve semble pouvoir enfifin se concrétiser lorsqu'elle met au jour des squelettes de plusieurs mètres : ichtyosaure, ptérodactyle... L'un après l'autre, les dinosaures sont exhumés, et avec eux, des secrets qui pourraient ébranler la pensée scientififique tout entière...

Par Kapik, Julie Bouvot
Chez Steinkis

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Auteur

Kapik, Julie Bouvot

Editeur

Steinkis

Genre

Divers

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Mary Anning

Kapik, Julie Bouvot

Paru le 30/04/2026

Steinkis

22,50 €

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