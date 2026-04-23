Angleterre, début du XIXe siècle. Mary Anning fouille depuis son enfance les falaises de Lyme Regis à la recherche de fossiles. Elle les vend dans sa boutique et essaye sans relâche de trouver des réponses à ses questions. D'où viennent ces curios, créatures fifigées dans la pierre ? La Terre auraitelle été effectivement créée il y a 6 000 ans ? Fascinée, Mary veut devenir une scientififique reconnue. Son rêve semble pouvoir enfifin se concrétiser lorsqu'elle met au jour des squelettes de plusieurs mètres : ichtyosaure, ptérodactyle... L'un après l'autre, les dinosaures sont exhumés, et avec eux, des secrets qui pourraient ébranler la pensée scientififique tout entière...