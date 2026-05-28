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#Roman francophone

Adan Djol Tan

Leotin Terez, L?otin T?r?z, Térèz Léotin

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ADAN DJOL TAN - chenfè mil tet-la Anonsiad Kalimo asou dènié lawonn lavi'y, é sa'y viv ka viré pa mòso nan kabech- li, jik sa'y konprann loubli té alé garé. I ka viré wè timanmay-la i té yé a, yo té ka malmennen an, li, jennfi toujou apa, fanm-lan i vini an, moun toujou kontinié tounen an dérizion. Térèz Léotin lè i ka fè nou plonjé adan lizin Kwonos tan-an, ka ofè listwè an Matinitjez ki fet XXe siek. I ka montré kouman lavi moun-tala valdengé adwet agoch afos i sibi malva, anplis mové rankont i fè. I pa ka bliyé ti bonnè i jwenn toukon bel pòtalans an tjè pi ka ni. DANS LES GUEULES DE CHRONOS - le chien-fer à mille têtes Au crépuscule de sa vie, Annonciade Kalimo revisite les fragments de son passé ainsi que les facettes d'elle-même oubliées : l'enfant torturée, l'adolescente esseulée, la femme bafouée. En nous plongeant dans la fabrique de Chronos, Térèz Léotin nous offre le récit d'une Martiniquaise née au XXe siècle dont la vie, ballotée par les épreuves et les rencontres malheureuses, nous fait célébrer les petits bonheurs, mais nous révèle surtout la pureté d'un coeur.

Par Leotin Terez, L?otin T?r?z, Térèz Léotin
Chez Orphie

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Auteur

Leotin Terez, L?otin T?r?z, Térèz Léotin

Editeur

Orphie

Genre

Littérature française

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Adan Djol Tan

Leotin Terez, L?otin T?r?z, Térèz Léotin

Paru le 28/05/2026

160 pages

Orphie

15,50 €

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