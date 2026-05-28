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Ecrans souples de sous-toiture

Marc Augeai, Valérie Wesierski

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Le guide présente les différents types d'écrans souples de sous-toiture, leur environnement réglementaire et leurs différentes fonctions. Il détaille chaque étape de mise en oeuvre en répondant à de nombreuses questions : - Quel est le mode de pose des écrans posés sur supports continus et sur supports discontinus ? - Comment gérer la ventilation (positions et dimensions des lames d'air et des orifices de ventilation) ? - Comment réaliser les recouvrements, le contre-lattage ? - Comment aborder le traitement des points singuliers comme le raccordement à l'égout, faîtage, sorties de ventilation, rives, noues, étanchéité autour de la fenêtre de toit et de la cheminée, etc. Un dernier chapitre expose les préconisations pour l'entretien des écrans et la réparation des désordres. Cette nouvelle édition prend en compte les dernières mises à jour du référentiel de certification QB25 et des DTU série 40 et 45 récemment publiés.

Par Marc Augeai, Valérie Wesierski
Chez CSTB

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Auteur

Marc Augeai, Valérie Wesierski

Editeur

CSTB

Genre

Matériaux de construction

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Ecrans souples de sous-toiture

Marc Augeai, Valérie Wesierski

Paru le 25/06/2026

CSTB

27,00 €

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Scannez le code barre 9782868917874
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