L'Histoire de Christine

Berlin, 1914. Christine est une jeune violoniste dont les dons exceptionnels ont été encouragés par les plus grands virtuoses internationaux comme le Belge Eugène Ysaÿe ou l'Austro-Hongrois Joseph Joachim. Elle vient poursuivre ses études à Berlin auprès du "grand" Kloster : " Etre conduite par Kloster à travers les merveilles de Bach, c'était comme si quelque grand ange me prenait par la main et me menait à travers le ciel". Malgré l'étroitesse d'esprit de sa logeuse, Frau Berg, et le ridicule conformisme de bien des personnes qu'elle rencontre, Christine se sent accueillie à bras ouverts : " L'Angleterre est notre alliée naturelle, s'émerveille un pasteur, le cigare à la main. Elle a le même sang, la même foi, la même couleur. Les races blondes sont, comme l'aurore, destinées à chasser les ténèbres". Pieuses et sanglantes sottises. Bientôt l'archiduc d'Autriche est assassiné à Sarajevo, et, dans tous les esprits, il n'y a plus de pensée que pour la guerre. "Mais contre qui ? ai-je demandé, fascinée, assise droite dans mon lit, les bras autour des genoux. - Elle viendra, a dit Frau Berg, piétinant comme une énorme prophétesse qui flaire le sang. Elle doit venir. Il n'y aura pas de paix dans le monde tant que le sang n'aura pas coulé". Quand Christine se fiance à un jeune officier allemand et que l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, la situation devient intenable. Soudain pestiférée, la jeune fille n'a plus qu'à s'en fuir vers la Suisse - s'il en est encore temps. Cette déchirante Histoire de Christine, publiée en pleine guerre, en 1917, est le seul roman qu'Elizabeth von Arnim ait signé d'un pseudonyme, Alice Cholmondeley. Car c'est en l'histoire de sa propre fille qu'elle y évoque : Joyce, disparue à seulement 16 ans, en Allemagne, en juin 1916.