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#Roman graphique

Orgueil & Préjugés

Giulia Adragna

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Les personnages d'un livre que l'on aime ne nous quittent pas après avoir tourné la dernière page, mais nous laissent souvent avec des questions et de la curiosité. Elizabeth et Darcy sont-ils toujours amoureux ? Qu'est-il advenu de Kitty et Mary, les dernières soeurs Bennet restées célibataires ? Et de Lydia, séduite par le malhonnête Wickham ? Une fan passionnée d'Orgueil et préjugés répond à ces questions, en développant les intrigues et les personnages nés de la plume de Jane Austen.

Par Giulia Adragna
Chez Jungle

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Auteur

Giulia Adragna

Editeur

Jungle

Genre

Romans graphiques

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Orgueil & Préjugés

Giulia Adragna trad. Alice Gallori

Paru le 28/05/2026

128 pages

Jungle

14,95 €

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Scannez le code barre 9782822249874
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