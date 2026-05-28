Orgueil & Préjugés

Les personnages d'un livre que l'on aime ne nous quittent pas après avoir tourné la dernière page, mais nous laissent souvent avec des questions et de la curiosité. Elizabeth et Darcy sont-ils toujours amoureux ? Qu'est-il advenu de Kitty et Mary, les dernières soeurs Bennet restées célibataires ? Et de Lydia, séduite par le malhonnête Wickham ? Une fan passionnée d'Orgueil et préjugés répond à ces questions, en développant les intrigues et les personnages nés de la plume de Jane Austen.