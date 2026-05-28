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#Album jeunesse

Joyeux anniversaire Paddington !

Michael Bond

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Un anniversaire exceptionnel : mai 2026 célèbre les 100 ans de la naissance de Michael Bond, l'occasion parfaite de redécouvrir l'univers magique de Paddington. Aujourd'hui est un jour très spécial : Paddington fête son anniversaire ! Pour bien commencer la journée, M. Brown offre à Paddington un coffret de magie, parfait pour épater ses invités et faire de lui le plus grand des illusionnistes... ou presque. Mais il est moins doué que prévu, et c'est le voisin grognon qui va en faire les frais. Mais avec Paddington, même les petites catastrophes deviennent de merveilleux souvenirs ! Les aventures du petit ours anglais le plus attachant du monde !

Par Michael Bond
Chez Michel Lafon

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Auteur

Michael Bond

Editeur

Michel Lafon

Genre

Autres personnages

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Joyeux anniversaire Paddington !

Michael Bond trad. Martin Fréhel

Paru le 28/05/2026

32 pages

Michel Lafon

13,95 €

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