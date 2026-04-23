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#Album jeunesse

Le Livre de mes super émotions

Maurèen Poignonec, Stéphanie Couturier

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Un album sur les super-émotions pour les plus petits ! James a 6 ans et il a une particularité extraordinaire : ses émotions ont des super-pouvoirs ! Il n'est jamais simplement en colère, triste, joyeux, serein ou fier. Non ! James est en MEGA colère, MONSTRUEUSEMENT triste, INCROYABLEMENT joyeux, PROFONDEMENT serein ou encore FORMIDABLEMENT fier ! Aujourd'hui, c'est la fête de l'école et la journée s'annonce... intense ! Comment James va-t-il gérer ses émotions décuplées lors de cette journée spéciale ? Une histoire sur l'hypersensibilité , créée par Stéphanie Couturier, sophrologue et psychomotricienne, pour accompagner les enfants dans la découverte de leurs émotions. Retrouvez dans la même collection : Le Livre de mes émotions Le Livre de mes émotions - A l'école Le Livre de mes émotions - Maman attend un bébé Le Livre de mes émotions - Mes meilleurs amis Le Livre de mes émotions - Bonne nuit ! Le Livre de mes émotions - Entre frère et soeur

Par Maurèen Poignonec, Stéphanie Couturier
Chez Editions Gründ

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Auteur

Maurèen Poignonec, Stéphanie Couturier

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Le Livre de mes super émotions

Maurèen Poignonec, Stéphanie Couturier

Paru le 07/05/2026

32 pages

Editions Gründ

14,95 €

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