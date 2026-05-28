Les nouveaux voisins

Faites-vous confiance à vos voisins ? Lorsque Lena surprend cette conversation troublante entre ses nouveaux voisins, le doute s'installe et ne la quitte plus. Après tout, les Morgan forment un couple de retraités irréprochables... Ont-ils pu commettre l'irréparable ? Sa famille et ses amis lui assurent qu'elle se trompe. Mais plus Lena creuse, plus son angoisse grandit. Serait-ce lié à un secret si intime qu'elle a tenté de le dissimuler toute sa vie ? Car si ses craintes s'avèrent fondées, il se pourrait qu'elle soit en danger.