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Les nouveaux voisins

Claire Douglas

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Faites-vous confiance à vos voisins ? Lorsque Lena surprend cette conversation troublante entre ses nouveaux voisins, le doute s'installe et ne la quitte plus. Après tout, les Morgan forment un couple de retraités irréprochables... Ont-ils pu commettre l'irréparable ? Sa famille et ses amis lui assurent qu'elle se trompe. Mais plus Lena creuse, plus son angoisse grandit. Serait-ce lié à un secret si intime qu'elle a tenté de le dissimuler toute sa vie ? Car si ses craintes s'avèrent fondées, il se pourrait qu'elle soit en danger.

Par Claire Douglas
Chez Michel Lafon

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Auteur

Claire Douglas

Editeur

Michel Lafon

Genre

Thrillers

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Les nouveaux voisins

Claire Douglas

Paru le 28/05/2026

300 pages

Michel Lafon

21,95 €

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