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#Roman francophone

Un autre ciel que le Reich

Martine Pilate

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Allemagne, 1945. Rudolph, seul rescape ? d'une ide ? ologie meurtrie`re qui a cou^te ? la vie a` sa famille, a e ? te ? envoye ? dans les cuisines du cha^teau d'Itter, (Itter, en Autriche, alors partie intégrante du IIIe Reich) ou` sont de ? tenues en otages de hautes personnalite ? s franc ? aises, dont E ? douard Daladier, Paul Reynaud, Marie-Agne`s Cailliau ou encore le tennisman Jean Borotra. Fuyant le terrible bombardement de la forteresse, Rudolph, ayant recueilli un be ? be ? dont le pe`re est mort sous ses yeux, de ? cide de quitter une Allemagne dans laquelle il ne se reconnai^t plus. Sous couvert d'une nouvelle identite ? , une longue e ? chappe ? e le conduit avec le petit Samuel jusqu'en Palestine, puis outre-Atlantique, a` New York. C'est dans cette socie ? te ? ame ? ricaine en pleine libe ? ra- lisation sexuelle que Rudolph - alias Johann - trouve sa place, affirmant son homosexualite ? . Arrivera-t-il a` faire la paix avec son passe ? et a` avouer a` son fils adoptif la ve ? rite ? qu'il a toujours tue ? Une histoire bouleversante...

Par Martine Pilate
Chez Privat

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Auteur

Martine Pilate

Editeur

Privat

Genre

XXe siècle

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Un autre ciel que le Reich

Martine Pilate

Paru le 28/05/2026

416 pages

Privat

22,90 €

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