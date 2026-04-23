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#Polar

Malaven

Olivier Bal

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Sur une île isolée, quatre adultes invités à se rendre sur les lieux d'un drame oublié. 20 ans plus tôt, six adolescents face à l'horreur... Octobre 2007. Ils sont quatre à poser pied sur l'île de Malaven, au coeur de la Mer d'Iroise. Alice, Stan, Erwan et François ont répondu à l'invitation de Jonas Waverley, un mystérieux écrivain, propriétaire de ce lieu abandonné, surnommé L'Ile des Maudits. Rapidement, ils comprennent qu'ils sont pris au piège, sans aucun moyen de rejoindre le continent. Partout, des caméras scrutent leurs moindres mouvements. Ils ont une nuit pour explorer Malaven et en percer les mystères. Sinon le Roi Varech viendra pour eux. Ils sont quatre et, heure après heure, vont réaliser que les épreuves auxquelles ils doivent faire face sont liées à leur passé et aux romans de l'écrivain. C'est un jeu où leur vie est dans la balance. Tout est encore flou dans leur tête, mais ils le savent, ils sont déjà venus sur cette île, il y a longtemps... Octobre 1987 . Vingt ans plus tôt, les six inséparables de la Bande des Confins passent leur dernier week-end ensemble, avant que chacun, du haut de ses 17 ans, ne prenne son envol. Mais de troublants événements commencent à survenir sur Malaven. Tandis qu'une terrible tempête automnale approche, l'île sombre dans la folie. Que s'est-il passé en octobre 1987 ? Que cherche réellement Waverley ? Et, surtout, pourquoi les quatre invités ne se souviennent-ils de rien ?

Par Olivier Bal
Chez Pocket

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Auteur

Olivier Bal

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Malaven

Olivier Bal

Paru le 23/04/2026

512 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266357821
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