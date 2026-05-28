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Prières à saint Michel et aux autres archanges

Matteo Belloli

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Ce recueil contient des prières originales adressées aux trois archanges : saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël. Elles peuvent être effectuées dans des situations concrètes : périodes de doute, tentations, fatigue morale, décisions importantes, besoin de protection ou encore désir d'approfondir la relation avec Dieu. L'ensemble est conçu à la fois pour une méditation quotidienne personnelle et pour une utilisation dévotionnelle dans les groupes, les familles ou les paroisses.

Par Matteo Belloli
Chez Salvator

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Auteur

Matteo Belloli

Editeur

Salvator

Genre

Célébration

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Prières à saint Michel et aux autres archanges

Matteo Belloli

Paru le 28/05/2026

96 pages

Salvator

5,00 €

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Scannez le code barre 9782706731099
9782706731099
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