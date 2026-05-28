Prières à saint Michel et aux autres archanges

Ce recueil contient des prières originales adressées aux trois archanges : saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël. Elles peuvent être effectuées dans des situations concrètes : périodes de doute, tentations, fatigue morale, décisions importantes, besoin de protection ou encore désir d'approfondir la relation avec Dieu. L'ensemble est conçu à la fois pour une méditation quotidienne personnelle et pour une utilisation dévotionnelle dans les groupes, les familles ou les paroisses.