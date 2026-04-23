Bonne fête des mères, Papa !

Comment faire face à l'absence d'une mère ? Le troisième " roman vrai " de Roland Perez, aussi tendre, loufoque et chaleureux que Ma mère, Dieu et Litzie Litzie, la femme adorée de Roland et la mère chérie de ses trois enfants, vient de mourir. Veuf à quarante-cinq ans, Roland refuse de se laisser abattre. Au contraire, il décide d'enchanter leur vie de famille en la rendant la plus joyeuse possible, tout en faisant vivre le souvenir de leur mère disparue. Harold, Lorie et Ludivine sont la prunelle de ses yeux. Ce qu'il a de plus cher au monde. Sa priorité, quelles que soient les circonstances. Alors, avec l'aide de ses amis, de ses frères, de ses soeurs et surtout de l'extraordinaire Esther, sa mère, Roland devient non seulement le père, mais aussi la mère de ses enfants. Entre les contraintes de la vie domestique et ses multiples obligations professionnelles, Roland jongle en tentant de garder l'équilibre et d'accompagner au mieux ses petits vers l'âge adulte, pendant que son entourage le presse de s'ouvrir à de nouvelles rencontres... D'une situation cocasse à l'autre, il nous entraîne dans cette folle aventure qu'est le quotidien d'un père célibataire avec trois enfants.