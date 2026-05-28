Laure Leroy sous l'oeil de l'Apprentie

L'objectif de ce portrait est de faire découvrir le métier d'éditeur aux lecteurs ainsi qu'aux plus néophytes de la profession, à travers le parcours de Laure Leroy, figure éminente de l'édition française. Source d'inspiration des étudiants à l'origine du projet, elle a su se renouveler et créer sa place dans le paysage éditorial, malgré les déboires et les obstacles qu'elle a rencontrés. C'est pour en dresser le portrait le plus fidèle que nous nous sommes plongés dans une documentation exhaustive. Nous avons analysé ses choix éditoriaux, ses ratés, ses risques et ses réussites. Nous l'avons rencontrée, elle, ainsi que tous ceux qui ont construit la personnalité des éditions Zulma, année après année. C'est la narration d'un parcours inspirant que vous découvrirez dans cet ouvrage. Un croisement entre leçons de vie et anecdotes professionnelles.