La biographie de référence en français. Un étrange paradoxe entoure Adolf Hitler : parmi les innombrables ouvrages traitant de la Seconde Guerre mondiale et du Troisième Reich, rares sont ceux exclusivement consacrés au récit chronologique de son existence, à l'exception de la biographie référente de Ian Kershaw. Personnage fanatique et énigmatique à l'origine du régime le plus brutal du XXème siècle et devenu, dans la mémoire collective, l'incarnation absolue du mal, la vie intime de l'homme demeure le plus souvent au second plan. Or, comment un personnage volontiers qualifié de médiocre a-t-il pu devenir l'un des principaux leaders politiques de l'Allemagne de Weimar ? Comment se tissèrent ses premiers liens avec les cercles et thèses nationalistes ? Quelles circonstances présidèrent à la rédaction de Mein Kampf ? A quoi ressemblaient ses journées au Berghof ? Quel fut exactement son rôle dans la conférence de Wansee ? Quelle fut la réalité de ses rapports avec l'état-major de la Wehrmacht durant la guerre ? C'est à cette ambitieuse et délicate tâche que s'attèle Claude Quétel, dans un ouvrage aussi accessible que rigoureux. D'une plume percutante, l'auteur décortique les différentes étapes de la vie du Führer, de sa jeunesse autrichienne, marquée par le décès précoce de ses parents, au récit heure par heure de son ultime journée dans son bunker berlinois, le 30 avril 1945. Au fil des pages, Hitler comme son entourage le plus proche (sa famille oubliée, Eva Braun, Bormann, Speer, Hoffmann, Goebbels, etc.), se voient convoqués sous une lumière crue, éclairant d'un jour nouveau la construction du NSDAP, l'exaltation de la marche vers la guerre, l'anéantissement des Juifs d'Europe et l'effondrement du Troisième Reich. Une vraie biographie qui saisit "l'homme Hitler" sans jamais le lâcher ni subordonner son histoire à celle de la période.