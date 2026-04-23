Les filles d'Oxford

Oxford, 1920, pour la toute première fois, elles osent franchir les portes du savoir. Elles savaient qu'elles étaient en train de changer l'histoire. Elles ne savaient pas qu'elles changeaient leur destin. Oxford, 1920. Pour la première fois en mille ans d'existence, la plus célèbre université du monde autorise l'inscription d'étudiantes. Quatre jeunes femmes y feront leur entrée. Elles viennent d'horizons très différents, mais le hasard - ou le destin - va les lier d'une amitié aussi improbable qu'inoubliable. Après avoir perdu son frère et son fiancé sur le champ de bataille, Dora s'inscrit à Oxford à leur place, décidée à donner un sens à leur absence. Beatrice, fille d'une célèbre suffragette, voit dans ces murs prestigieux l'occasion de tracer sa propre route . Otto, mondaine insouciante, espére que le luxe dont elle s'entoure la préservra des souvenirs douloureux de la guerre. Quant à Marianne, discrète et brillante fille d'un pasteur de campagne, elle cache un secret qu'elle devra taire à tout prix . Mais, en 1920, à l'ombre des tours d'Oxford, entre la mysogynie toujours omniprésente, la grippe espagnole qui continue de sévir et les fantômes de la Grande Guerre hantent toujours les esprits, le groupe tente de trouver sa place et leur amitié deviendra plus précieuse que jamais.