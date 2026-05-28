Sous l'emprise du code

A l'heure où les algorithmes influencent nos choix, où les données sont une arme, et où les infrastructures critiques deviennent des champs de bataille, ce livre est une boîte à outils pour agir, avant qu'il ne soit trop tard. Le numérique est devenu un territoire stratégique à conquérir ou à défendre. Nos sociétés reposent sur des technologies et des infrastructures critiques qu'aucun Etat ou entreprise ne peut prétendre maîtriser totalement. Cloud, algorithmes, semi-conducteurs, intelligence artificielle, plateformes, câbles sous-marins, satellites, énergie, matériaux rares : la géopolitique du pouvoir algorithmique est complexe, largement invisible, mais profondément structurante. Cet ouvrage analyse la bataille mondiale en cours pour la domination numérique. Etats-Unis, Chine, Russie, Europe, puissances émergentes et géants technologiques s'y affrontent pour le contrôle des infrastructures, des données et des normes. A partir de cas concrets (cloud souverain, lois extraterritoriales, dépendance aux puces, cyberattaques, désinformation systématique), il montre que la souveraineté numérique ne peut plus être pensée comme une question technique ou défensive, mais comme un sujet éminemment stratégique et politique, dont l'enjeu pour l'Europe n'est rien de moins que la préservation de son modèle démocratique. Accessible sans expertise préalable, mais solidement documenté, ce livre s'adresse à celles et ceux qui pensent qu'un tel combat doit être mené : responsables publics, dirigeants d'entreprises, enseignants, chercheurs, développeurs, étudiants et citoyens. Il éclaire des choix réalistes de reconquête et pose une question désormais incontournable : gouverner le numérique... ou être gouverné par lui ?