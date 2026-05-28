Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Les fantaisies d'Aly à l'aquarelle

Fantaisies d'aly Les, Aurélie Hoerd

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sublimez la nature à l'aquarelle ! Créez des aquarelles vivantes et poétiques célébrant la richesse de la faune et de la flore : un guêpier d'Europe sur une branche de gingko, des portraits d'oiseaux façon camée, des couronnes fleuries de diverses formes, des animaux marins, les quatre saisons, une envolée de papillons féeriques... Suivez les pas-à-pas pour dessiner et peindre les jolies compositions d'Aurélie Hoerd. Toutes les techniques de base sont expliquées simplement et les tutoriels sont complétés par quelques focus techniques. Des pages d'inspiration et des coloriages inversés vous encouragent enfin à libérer votre fantaisie et à développer votre propre style. A vos couleurs et pinceaux !

Par Fantaisies d'aly Les, Aurélie Hoerd
Chez Eyrolles

|

Auteur

Fantaisies d'aly Les, Aurélie Hoerd

Editeur

Eyrolles

Genre

Aquarelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les fantaisies d'Aly à l'aquarelle par Fantaisies d'aly Les, Aurélie Hoerd

Commenter ce livre

 

Les fantaisies d'Aly à l'aquarelle

Fantaisies d'aly Les, Aurélie Hoerd

Paru le 28/05/2026

Eyrolles

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021725
9782416021725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.