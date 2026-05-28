Les fantaisies d'Aly à l'aquarelle

Sublimez la nature à l'aquarelle ! Créez des aquarelles vivantes et poétiques célébrant la richesse de la faune et de la flore : un guêpier d'Europe sur une branche de gingko, des portraits d'oiseaux façon camée, des couronnes fleuries de diverses formes, des animaux marins, les quatre saisons, une envolée de papillons féeriques... Suivez les pas-à-pas pour dessiner et peindre les jolies compositions d'Aurélie Hoerd. Toutes les techniques de base sont expliquées simplement et les tutoriels sont complétés par quelques focus techniques. Des pages d'inspiration et des coloriages inversés vous encouragent enfin à libérer votre fantaisie et à développer votre propre style. A vos couleurs et pinceaux !