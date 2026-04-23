Sur le matérialisme

Les derniers textes d'Althusser En novembre 1980, après le meurtre de sa femme Hélène Legotien, Louis Althusser disparaît de la scène publique. Il continue pourtant à écrire et à se confronter avec des rares interlocuteurs, afin de prolonger la séquence politique et théorique des années 1970 dont il a été l'un des protagonistes intellectuels. Dans des textes et des interventions tourmentés, pris entre recommencements perpétuels et formulations fragmentaires, Althusser poursuit ses réflexions dans la décennie qui s'ouvre et questionne la conjoncture qui suit la crise du communisme international. Ces matériaux tardifs témoignent ainsi d'une pensée aux directions multiples : Althusser revient sur la genèse de la théorie de Marx et s'efforce d'élaborer une forme singulière de matérialisme dit de la "rencontre" , dont il retrace la généalogie dans les marges de la tradition philosophique occidentale. Mais il interroge aussi les perspectives d'une politique émancipatrice dans le contexte de la mondialisation, par-delà les Etats-nations et les Parti-Etats. Par-là, il rencontre sur son chemin la théologie de la libération et l'idée d'une fraternité à pratiquer ici et maintenant, finalement dépourvue de garanties métaphysiques. Edition scientifique par Andrea Cavazzini. Postface d'Etienne Balibar.