Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Sur le matérialisme

Louis Althusser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les derniers textes d'Althusser En novembre 1980, après le meurtre de sa femme Hélène Legotien, Louis Althusser disparaît de la scène publique. Il continue pourtant à écrire et à se confronter avec des rares interlocuteurs, afin de prolonger la séquence politique et théorique des années 1970 dont il a été l'un des protagonistes intellectuels. Dans des textes et des interventions tourmentés, pris entre recommencements perpétuels et formulations fragmentaires, Althusser poursuit ses réflexions dans la décennie qui s'ouvre et questionne la conjoncture qui suit la crise du communisme international. Ces matériaux tardifs témoignent ainsi d'une pensée aux directions multiples : Althusser revient sur la genèse de la théorie de Marx et s'efforce d'élaborer une forme singulière de matérialisme dit de la "rencontre" , dont il retrace la généalogie dans les marges de la tradition philosophique occidentale. Mais il interroge aussi les perspectives d'une politique émancipatrice dans le contexte de la mondialisation, par-delà les Etats-nations et les Parti-Etats. Par-là, il rencontre sur son chemin la théologie de la libération et l'idée d'une fraternité à pratiquer ici et maintenant, finalement dépourvue de garanties métaphysiques. Edition scientifique par Andrea Cavazzini. Postface d'Etienne Balibar.

Par Louis Althusser
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Louis Althusser

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sur le matérialisme par Louis Althusser

Commenter ce livre

 

Sur le matérialisme

Louis Althusser

Paru le 23/04/2026

186 pages

Presses Universitaires de France

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130834373
9782130834373
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.