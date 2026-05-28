Le monde professionnel vit une transformation profonde avec l'apparition de l'IA générative capable de produire du contenu et rendant certaines tâches humaines automatisables. Tous les métiers tertiaires sont concernés et devront évoluer au risque de disparaître. Cette révolution technologique engendre des transformations organisationnelles et professionnelles fortes qu'il convient d'appréhender différemment. Cet ouvrage décrit la notion de Change Tech comme étant un ensemble de solutions technologiques, de projets d'entreprise et de méthodes pour accompagner les projets d'IA. Ce livre constitue une synthèse des deux ans de travail sur le thème "Changement & IA" avec deux sous-programmes menés avec les équipes de la Chaire ESSEC du Changement : " Change for AI " et " AI for Change ". Il s'agit, à date, de donner des éléments de compréhension et d'action à tous ceux qui s'interrogent sur le fait de changer le changement avec l'IA. Des apports méthodologiques sont proposés ainsi que des études et benchmarks d'applications IA pour la conduite du changement. Ces développements sont illustrés par les témoignages des entreprises Groupe Caisse des Dépôts, EDF, Maaf, Malakoff Humanis, Orange, Orano et TotalEnergies.