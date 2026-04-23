Love coach

Quand l'amitié bascule vers l'amour, tout devient possible... ou tout se complique ? Tom et Gioia, 17 ans, sont amis depuis toujours. Quand Tom demande conseil à son amie pour séduire Manon, une fille dont il est tombé fou amoureux, Gioia se plie à l'exercice avec plaisir. Elle va le coacher ! Relooking, mises en situations, exercices de confiance en soi... La générosité de Gioia n'a pas de limites pour que son ami soit heureux et parvienne à se déclarer. Les best friends deviennent plus complices que jamais. Mais lorsque Tom parvient enfin à sortir avec Manon, Gioia s'éloigne... et rien ne va plus. Une exploration sensible des relations amicales qui évoluent, à découvrir à partir de 14 ans