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#Bande dessinée jeunesse

Love coach

Gwendoline Vervel

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Quand l'amitié bascule vers l'amour, tout devient possible... ou tout se complique ? Tom et Gioia, 17 ans, sont amis depuis toujours. Quand Tom demande conseil à son amie pour séduire Manon, une fille dont il est tombé fou amoureux, Gioia se plie à l'exercice avec plaisir. Elle va le coacher ! Relooking, mises en situations, exercices de confiance en soi... La générosité de Gioia n'a pas de limites pour que son ami soit heureux et parvienne à se déclarer. Les best friends deviennent plus complices que jamais. Mais lorsque Tom parvient enfin à sortir avec Manon, Gioia s'éloigne... et rien ne va plus. Une exploration sensible des relations amicales qui évoluent, à découvrir à partir de 14 ans

Par Gwendoline Vervel
Chez Nathan

|

Auteur

Gwendoline Vervel

Editeur

Nathan

Genre

Girls

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Love coach

Gwendoline Vervel

Paru le 23/04/2026

240 pages

Nathan

15,95 €

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Scannez le code barre 9782095058685
9782095058685
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