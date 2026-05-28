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Marc Bloch et l'Angleterre

François-Olivier Touati

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J' ai en Grande-Bretagne, de chers amis ? ", écrit Marc Bloch au lendemain de "? l'étrange défaite ? " de 1940. Cet aveu récapitule toute une vie, celle d'un historien majeur du xxe siècle dont l'oeuvre a profondément contribué à façonner les contours actuels de la discipline historique. Or, si l'on s'est plu à reconnaître l'apport de l'Ecole historique allemande dans cette révolution historiographique, l'influence britannique sur la pensée de Marc Bloch est souvent négligée. Pourtant, avant même la signature de l'Entente cordiale en 1904, les échanges instaurés avec l'Angleterre et ses historiens, mais aussi ses économistes, ses juristes, ses ethnologues ou ses sociologues, se révèlent tout aussi déterminants que le "? modèle ? " britannique lui-même. L'attraction exercée sur Marc Bloch, à travers ses contacts et ses séjours répétés à Londres, Cambridge ou Oxford, auprès d'esprits aussi pionniers que Richard Tawney ou Eileen Power est une constante de son engagement intellectuel, mais aussi existentiel, jusqu'à l'engagement ultime face au nazisme. Cet ouvrage propose de relire ce parcours dans toute son épaisseur, afin de mettre en évidence un des fondements, passé inaperçu, de l'oeuvre de cet historien majeur.

Par François-Olivier Touati
Chez Presses universitaire François Rabelais

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Auteur

François-Olivier Touati

Editeur

Presses universitaire François Rabelais

Genre

Allemagne

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Marc Bloch et l'Angleterre

François-Olivier Touati

Paru le 28/05/2026

Presses universitaire François Rabelais

24,00 €

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