Michel-Ange Rodin

Michel-Ange (1475-1564) et Auguste Rodin (1840-1917) ont, l'un et l'autre, révolutionné l'art de la sculpture occidentale. Bien que quatre siècles les séparent, ils partagent des préoccupations artistiques communes : représenter le corps non comme simple forme, mais comme expression de la vie. L'énergie et la vitalité qui se dégagent de leurs oeuvres renouvellent largement le langage plastique. Présenter les affinités de ce couple d'artistes permet de comprendre comment chacun, à son époque, a modifié les codes de la sculpture en ouvrant la voie à un art moderne.