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Michel-Ange Rodin

Marc Bormand, Chloé Ariot

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Michel-Ange (1475-1564) et Auguste Rodin (1840-1917) ont, l'un et l'autre, révolutionné l'art de la sculpture occidentale. Bien que quatre siècles les séparent, ils partagent des préoccupations artistiques communes : représenter le corps non comme simple forme, mais comme expression de la vie. L'énergie et la vitalité qui se dégagent de leurs oeuvres renouvellent largement le langage plastique. Présenter les affinités de ce couple d'artistes permet de comprendre comment chacun, à son époque, a modifié les codes de la sculpture en ouvrant la voie à un art moderne.

Par Marc Bormand, Chloé Ariot
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Marc Bormand, Chloé Ariot

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Découvertes Gallimard

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Michel-Ange Rodin

Marc Bormand, Chloé Ariot

Paru le 23/04/2026

64 pages

Editions Gallimard

11,50 €

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Scannez le code barre 9782073158116
9782073158116
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