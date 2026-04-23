Trajectoires des femmes dans les musiques populaires

Ce dossier s'ouvre par une enquête majeure de deux chercheuses canadiennes sur les trajectoires des femmes dans l'industrie musicale et pose de façon originale la question du vieillissement des femmes dans les cultures musicales jeunes. En écho à cette contribution, des articles sur la transgression des normes dans l'indie rock aujourd'hui et dans la disco des années 1970, avec en particulier la traduction d'un texte classique de Richard Dyer (1979), poursuivent et élargissent le débat sur les rapports sociaux de genres dans les musiques populaires.