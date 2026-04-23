Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Trajectoires des femmes dans les musiques populaires

Gérôme Guibert, Iulia Dima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce dossier s'ouvre par une enquête majeure de deux chercheuses canadiennes sur les trajectoires des femmes dans l'industrie musicale et pose de façon originale la question du vieillissement des femmes dans les cultures musicales jeunes. En écho à cette contribution, des articles sur la transgression des normes dans l'indie rock aujourd'hui et dans la disco des années 1970, avec en particulier la traduction d'un texte classique de Richard Dyer (1979), poursuivent et élargissent le débat sur les rapports sociaux de genres dans les musiques populaires.

Par Gérôme Guibert, Iulia Dima
Chez PU Rennes

|

Auteur

Gérôme Guibert, Iulia Dima

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trajectoires des femmes dans les musiques populaires par Gérôme Guibert, Iulia Dima

Commenter ce livre

 

Trajectoires des femmes dans les musiques populaires

Gérôme Guibert, Iulia Dima

Paru le 21/05/2026

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041309801
9791041309801
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.