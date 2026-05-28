Pour 5000 dollars de toi

Lorsque Blake McKenzie s'engage à faire un extra au Sherman Palace, elle n'imagine pas qu'elle va passer d'hôtesse d'accueil à... hôtesse de luxe. Cinq mille dollars : c'est la somme qu'elle touchera si elle accompagne le richissime (et séduisant) Negan Astor durant la soirée d'inauguration. Blake est étudiante, fauchée, et sa colocataire sait se montrer persuasive. OK, elle accepte de pavaner au bras du millionnaire, même si c'est humiliant et qu'elle le trouve con...descendant. Mais après ça, plus jamais elle ne reparlera de cette histoire ! Ah, si seulement une certaine photo de la soirée n'avait pas fuité dans la presse le lendemain... Negan Astor n'a pas le choix, il doit faire taire la rumeur selon laquelle il aurait " embauché une escorte ". Cinq mille dollars par semaine pour jouer sa fausse petite amie. Voici le nouveau contrat qu'il ose proposer à Blake. Alors, mademoiselle McKenzie, toujours d'accord pour vendre votre âme (et plus si affinités) au diable en smoking ?