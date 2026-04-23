L'aventurière de Versailles

Suis les enquêtes de Louison, l'aventurière la plus courageuse de Versailles ! Depuis qu'elle est petite, Louison aide la femme de chambre de la Reine à Versailles. Elle ne s'est jamais interrogée sur ses origines... jusqu'au jour où elle prend un chasse un voleur qui a dérobé le cadeau du Roi et trouve de mystérieux indices. Se pourrait-il que ce vol ait un rapport avec sa mère biologique ? Comment faire pour la retrouver ? Aidée de ses amis, Louison ne reculera devant aucun danger pour éclaircir son passé !