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#Bande dessinée jeunesse

L'aventurière de Versailles

Natacha Godeau

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Suis les enquêtes de Louison, l'aventurière la plus courageuse de Versailles ! Depuis qu'elle est petite, Louison aide la femme de chambre de la Reine à Versailles. Elle ne s'est jamais interrogée sur ses origines... jusqu'au jour où elle prend un chasse un voleur qui a dérobé le cadeau du Roi et trouve de mystérieux indices. Se pourrait-il que ce vol ait un rapport avec sa mère biologique ? Comment faire pour la retrouver ? Aidée de ses amis, Louison ne reculera devant aucun danger pour éclaircir son passé !

Par Natacha Godeau
Chez Editions Auzou

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Auteur

Natacha Godeau

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

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L'aventurière de Versailles

Natacha Godeau

Paru le 23/04/2026

160 pages

Editions Auzou

11,95 €

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