"Et je t'aurai tout volé : tes rêves, ton fiancé." A dix-neuf ans, Valentin n'attend plus rien de la vie. En stade terminal d'une maladie cardiaque, il s'isole, persuadé que s'attacher ne mènerait qu'à la douleur. Seule exception : ses deux amis et Ceïna, le fiancé d'Archen, son frère aîné. Toujours là, toujours plus proche, il est celui qui parvient à franchir ses barrières. Si Archen représente une partie de son monde, c'est vers Ceïna que son regard vient sans cesse se tourner. Quand un drame bouleverse leurs existences et qu'une greffe inattendue lui offre une chance de survie, tout s'accélère. Valentin comprend que ses sentiments pour Ceïna sont plus forts que la morale et qu'il n'est pas le seul à les éprouver. Entre l'amour, le deuil et la culpabilité, il lui faudra affronter cette vérité : parfois, vivre est plus déchirant que mourir. "Et chaque battement de coeur me rappelle ce que tu m'as laissé, et tout ce que j'ai perdu..."