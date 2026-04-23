Découvre l'univers de la ferme grâce à cette nouvelle collection de livres à toucher, conçus pour éveiller la curiosité des tout-petits ! Pars à la découverte de l'univers fascinant et familier de la ferme ! Grâce aux 6 belles matières à toucher très variées, le tout-petit développe son sens du toucher tout en douceur. Les jolies illustrations sont accompagnées d'informations documentaires pour développer son vocabulaire et sa curiosité. 4 flaps à la fin du livre rappellent les acquis et favorisent l'apprentissage ! Un livre sensoriel solide, conçus spécialement pour les tout-petits, pour éveiller son sens du toucher, stimuler sa curiosité et apprendre en s'amusant !