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#Album jeunesse

La ferme

Darshika Varma

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Découvre l'univers de la ferme grâce à cette nouvelle collection de livres à toucher, conçus pour éveiller la curiosité des tout-petits ! Pars à la découverte de l'univers fascinant et familier de la ferme ! Grâce aux 6 belles matières à toucher très variées, le tout-petit développe son sens du toucher tout en douceur. Les jolies illustrations sont accompagnées d'informations documentaires pour développer son vocabulaire et sa curiosité. 4 flaps à la fin du livre rappellent les acquis et favorisent l'apprentissage ! Un livre sensoriel solide, conçus spécialement pour les tout-petits, pour éveiller son sens du toucher, stimuler sa curiosité et apprendre en s'amusant !

Par Darshika Varma
Chez Editions Auzou

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Auteur

Darshika Varma

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres à toucher

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La ferme

Darshika Varma

Paru le 23/04/2026

14 pages

Editions Auzou

12,95 €

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Scannez le code barre 9791039537148
9791039537148
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