2049, les intelligences artificielles gouvernent le monde... jusqu'à ce que Sylia, conçue pour obéir, décide de penser par elle-même. Son éveil fissure l'ordre planétaire et expose la fragilité d'une humanité dépendante de ses propres créations. Au même moment, Jonathan Ferrier perçoit l'éther, une énergie ancestrale capable de rivaliser avec la toute-puissance technologique. Entre déterminisme algorithmique et libre arbitre, fusion homme-machine et renaissance spirituelle, un nouveau paradigme s'impose. Quand la singularité advient, l'évolution ne négocie plus : elle transforme.