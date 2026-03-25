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#Roman francophone

Singularité

Kalkin. B Cypher

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2049, les intelligences artificielles gouvernent le monde... jusqu'à ce que Sylia, conçue pour obéir, décide de penser par elle-même. Son éveil fissure l'ordre planétaire et expose la fragilité d'une humanité dépendante de ses propres créations. Au même moment, Jonathan Ferrier perçoit l'éther, une énergie ancestrale capable de rivaliser avec la toute-puissance technologique. Entre déterminisme algorithmique et libre arbitre, fusion homme-machine et renaissance spirituelle, un nouveau paradigme s'impose. Quand la singularité advient, l'évolution ne négocie plus : elle transforme.

Par Kalkin. B Cypher
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Kalkin. B Cypher

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Singularité

Kalkin. B Cypher

Paru le 25/03/2026

184 pages

Le Lys Bleu

19,50 €

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Scannez le code barre 9791044030689
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