La constitution nigérienne du 25 novembre 2010

La Constitution du 25 novembre 2010 a marqué une étape décisive dans l'histoire constitutionnelle du Niger, consacrant l'Etat de droit, la séparation des pouvoirs, le pluralisme démocratique et la garantie des libertés fondamentales. Cet essai en livre une analyse article par article, méthodique, rigoureuse et fondée sur une approche scientifique du droit constitutionnel. L'approche adoptée allie l'exigence du commentaire juridique à la richesse de l'analyse doctrinale. L'auteur éclaire chaque disposition à la lumière de son contexte d'élaboration et de la jurisprudence constitutionnelle. Bien que suspendue à la suite du coup d'Etat militaire de 2023, la Constitution de 2010 demeure une référence incontournable. Par l'étude de sa genèse, de ses mécanismes et de ses effets, l'ouvrage met en évidence à la fois les acquis et les fragilités du constitutionnalisme nigérien, tout en questionnant les enjeux contemporains de la gouvernance. Ce travail s'impose comme une contribution majeure à la compréhension du droit constitutionnel nigérien contemporain.