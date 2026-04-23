Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Toi et Dieu connexion directe

Xxx, Judith Cozzens

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Jamais je n'avais pensé qu'une simple prière, que récitent d'innombrables personnes tous les jours, aurait tellement d'importance pour moi ! " Entre les devoirs, le sport, les amis, les réseaux, tu as bien du mal à trouver un peu de temps pour prier. Mais si tu décides de tisser une relation d'amour avec Dieu, tu te rendras compte que tu as en lui un ami pour la vie, un confident qui t'écoute toujours, à qui tu peux confier tes angoisses, tes rêves, tes désirs... Un ami qui t'aime tel que tu es, et qui te soutiendra toujours dans ce que tu auras à vivre. Des ados qui cherchent à aimer Dieu de tout leur coeur ont conçu ce livre. Ce sont leurs propres prières adressées à Dieu ou à certains saints, ainsi que les prières traditionnelles de l'Eglise, qui résonnent dans leur vie. Que ces prières personnelles et ces pensées d'ados touchent ton coeur, qu'elles te conduisent à une relation plus intime avec Dieu dans ta vie quotidienne.

Par Xxx, Judith Cozzens
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Xxx, Judith Cozzens

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toi et Dieu connexion directe par Xxx, Judith Cozzens

Commenter ce livre

 

Toi et Dieu connexion directe

Xxx, Judith Cozzens

Paru le 23/04/2026

210 pages

Editions des Béatitudes

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030607406
9791030607406
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.