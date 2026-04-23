Toi et Dieu connexion directe

"Jamais je n'avais pensé qu'une simple prière, que récitent d'innombrables personnes tous les jours, aurait tellement d'importance pour moi ! " Entre les devoirs, le sport, les amis, les réseaux, tu as bien du mal à trouver un peu de temps pour prier. Mais si tu décides de tisser une relation d'amour avec Dieu, tu te rendras compte que tu as en lui un ami pour la vie, un confident qui t'écoute toujours, à qui tu peux confier tes angoisses, tes rêves, tes désirs... Un ami qui t'aime tel que tu es, et qui te soutiendra toujours dans ce que tu auras à vivre. Des ados qui cherchent à aimer Dieu de tout leur coeur ont conçu ce livre. Ce sont leurs propres prières adressées à Dieu ou à certains saints, ainsi que les prières traditionnelles de l'Eglise, qui résonnent dans leur vie. Que ces prières personnelles et ces pensées d'ados touchent ton coeur, qu'elles te conduisent à une relation plus intime avec Dieu dans ta vie quotidienne.