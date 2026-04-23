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Ne vieillissez pas, vivez !

François Sarkozy, Dr francois Sarkozy

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La science est formelle : il est possible de maîtriser notre processus de vieillissement et de préserver notre santé. Mais à quoi bon atteindre un âge avancé si le prix à payer est une rigueur qui enlève son goût à la vie ? Trouver son équilibre, et donner un sens à l'existence jouent un rôle aussi déterminant que l'exercice, l'alimentation et le sommeil. L'enjeu est de savoir, à chaque étape de notre parcours, placer le curseur entre discipline et plaisir, pour profiter de chaque moment. Avec cet essai optimiste, le Dr François Sarkozy nous entraîne dans l'exploration du bonheur durable, à tout âge. S'appuyant sur les découvertes scientifiques les plus récentes et sur son histoire personnelle, professionnelle et familiale, il partage les enseignements et les leçons qui l'aident à vivre heureux et vieillir mieux. Découvrez : - Un inventaire sans concessions des dernières innovations médicales et des pistes dites "miraculeuses" de la longévité ; - Des recommandations concrètes pour prendre soin de notre santé et stimuler notre corps et notre esprit ; - Des pistes pour gérer le stress, les difficultés et les déceptions ; - Des conseils pour savoir profiter de chaque moment que la vie nous offre... L'art de bien vieillir, le bonheur en plus ! Le Dr François Sarkozy est pédiatre, ancien interne des Hôpitaux de Paris. Après sa carrière hospitalière, il a développé des médicaments au sein de l'industriepharmaceutique, en France et aux Etats-Unis. Il a lancé en 2008 les "Etats Généraux du Vieillir Jeune" à l'Unesco ainsi que LongeviTV, une webTV dédiée au bien vieillir. Il est dorénavant à la tête de www. touspourlasante. tv (Lien -> https : //www. editionsleduc. com/admin/www. touspourlasante. tv), plateforme digitale et émission web dédiées à la santé et à la prévention. Il est l'auteur de Vieillir heureux, c'est possible ! aux éditions Leduc et participe en tant que conférencier à de très nombreux colloques dédiés à la longévité et à la prévention.

Par François Sarkozy, Dr francois Sarkozy
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

François Sarkozy, Dr francois Sarkozy

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Forme sénior

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Ne vieillissez pas, vivez !

François Sarkozy, Dr francois Sarkozy

Paru le 23/04/2026

282 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

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