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#Roman jeunesse

La rentrée de Katie

Coco Simon

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Une bonne dose d'amitié, deux cuillerées d'humour, une pincée de problèmes, des gâteaux délicieux en pagaille et vous obtiendrez Cupcake Girls , une série à croquer ! Katie entre au collège : une nouvelle école, de nouveaux élèves. Quelle angoisse ! Surtout quand Clara, sa meilleure amie, la laisse tomber dès le premier jour. Katie se console en croquant dans l'un des délicieux cupcakes de sa mère... et trouve l'idée du siècle. Pour se faire des amies, quoi de mieux que la pâtisserie ? Le Cupcake Club est lancé !

Par Coco Simon
Chez Pocket

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Auteur

Coco Simon

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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La rentrée de Katie

Coco Simon trad. Christine Bouchareine

Paru le 28/05/2026

160 pages

Pocket

3,50 €

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