La rentrée de Katie

Une bonne dose d'amitié, deux cuillerées d'humour, une pincée de problèmes, des gâteaux délicieux en pagaille et vous obtiendrez Cupcake Girls , une série à croquer ! Katie entre au collège : une nouvelle école, de nouveaux élèves. Quelle angoisse ! Surtout quand Clara, sa meilleure amie, la laisse tomber dès le premier jour. Katie se console en croquant dans l'un des délicieux cupcakes de sa mère... et trouve l'idée du siècle. Pour se faire des amies, quoi de mieux que la pâtisserie ? Le Cupcake Club est lancé !