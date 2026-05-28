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#Imaginaire

Et ta vie m'appartiendra

Gaël Aymon, Bérengère Delaporte

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Et si votre plus cher désir risquait de vous tuer ? A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange héritage : une peau, sorte de talisman censé exaucer tous ses désirs. Sans y croire, la jeune fille demande à devenir riche, ainsi que la dévotion absolue d'Halima, sa seule amie. Et ses souhaits se réalisent. Pourtant, cette existence de rêve se transforme vite en cauchemar. Car un ennemi rôde, prêt à s'emparer de son talisman, par tous les moyens. Et à chaque voeu formulé, la peau aspire peu à peu la vie d'Irina, la tuant à petit feu...

Par Gaël Aymon, Bérengère Delaporte
Chez Pocket

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Auteur

Gaël Aymon, Bérengère Delaporte

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

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Et ta vie m'appartiendra

Gaël Aymon, Bérengère Delaporte

Paru le 28/05/2026

384 pages

Pocket

8,30 €

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