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Un coach nommé Jésus - Epanouissement personnel et Evangile

Sophie Soria

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La parole de Jésus et les évangiles présentés sous l'angle du développement personnel et de l'épanouissement. Et si Jésus était le plus radical des coachs ? Dans ce livre audacieux et accessible, Sophie Soria relit l'Evangile à la lumière des questions d'aujourd'hui : confiance en soi, peur de l'échec, culpabilité, liberté intérieure, rapport aux autres. Jésus apparaît alors comme un guide qui nous montre un chemin concret pour oser prendre notre place dans le monde. Un livre accessible et profond pour celles et ceux qui cherchent à grandir, à aimer et à habiter leur vie avec plus de justesse et de souffle. Texte intégral

Par Sophie Soria
Chez Pocket

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Auteur

Sophie Soria

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

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Un coach nommé Jésus - Epanouissement personnel et Evangile

Sophie Soria

Paru le 11/06/2026

384 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266352901
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