Un coach nommé Jésus - Epanouissement personnel et Evangile

La parole de Jésus et les évangiles présentés sous l'angle du développement personnel et de l'épanouissement. Et si Jésus était le plus radical des coachs ? Dans ce livre audacieux et accessible, Sophie Soria relit l'Evangile à la lumière des questions d'aujourd'hui : confiance en soi, peur de l'échec, culpabilité, liberté intérieure, rapport aux autres. Jésus apparaît alors comme un guide qui nous montre un chemin concret pour oser prendre notre place dans le monde. Un livre accessible et profond pour celles et ceux qui cherchent à grandir, à aimer et à habiter leur vie avec plus de justesse et de souffle. Texte intégral