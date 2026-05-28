L'Odyssée de Pénélope

La réécriture du mythe de L'Odyssée qui donne sa voix à Pénélope par la grande dame des lettres canadienne, Margaret Atwood. Dans cette relecture originale du mythe grec, à la fois subtile, féministe et impertinente, Pénélope, hantée par la mort de ses servantes, raconte depuis les Enfers sa propre version de l'histoire : celle d'une femme, d'une épouse, d'une mère et d'une reine bien plus forte que ce que les hommes ont toujours voulu croire. " Je n'avais pas apprécié le fait que Pénélope ne fasse pas grand-chose dans L'Odyssée , à part pleurer - ; et pleurer beaucoup ! - ; , sacrifier du blé aux dieux, mentir à ses prétendants tout en feignant de tisser un linceul pour son beau-père, et avoir des rêves bizarres [... ] Mais qui donc régnait alors sur ce royaume d'Ithaque, aride et infesté de chèvres, pendant qu'Ulysse au loin couchait avec des déesses, crevait l'oeil d'un cyclope végétarien et découvrait le chant des sirènes ? Pénélope, ne croyez-vous pas ? " Margaret Atwood