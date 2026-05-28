Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'Odyssée de Pénélope

Margaret Atwood

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La réécriture du mythe de L'Odyssée qui donne sa voix à Pénélope par la grande dame des lettres canadienne, Margaret Atwood. Dans cette relecture originale du mythe grec, à la fois subtile, féministe et impertinente, Pénélope, hantée par la mort de ses servantes, raconte depuis les Enfers sa propre version de l'histoire : celle d'une femme, d'une épouse, d'une mère et d'une reine bien plus forte que ce que les hommes ont toujours voulu croire. " Je n'avais pas apprécié le fait que Pénélope ne fasse pas grand-chose dans L'Odyssée , à part pleurer - ; et pleurer beaucoup ! - ; , sacrifier du blé aux dieux, mentir à ses prétendants tout en feignant de tisser un linceul pour son beau-père, et avoir des rêves bizarres [... ] Mais qui donc régnait alors sur ce royaume d'Ithaque, aride et infesté de chèvres, pendant qu'Ulysse au loin couchait avec des déesses, crevait l'oeil d'un cyclope végétarien et découvrait le chant des sirènes ? Pénélope, ne croyez-vous pas ? " Margaret Atwood

Par Margaret Atwood
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Margaret Atwood

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Odyssée de Pénélope par Margaret Atwood

Commenter ce livre

 

L'Odyssée de Pénélope

Margaret Atwood trad. Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Paru le 28/05/2026

33 pages

Robert Laffont

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221286784
9782221286784
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.