LE DESIGN BIOPHILIQUE. Espaces de Vie Naturels Edité par Cayetano Cardelus. Découvrez la beauté du design biophilique grâce à ce magnifique livre illustré. Plongez-vous dans des espaces à couper le souffle qui allient harmonieusement architecture et nature. A travers de superbes photographies, des avis d'experts et des études de cas inspirantes, cet ouvrage explore la manière dont la nature améliore le bien-être et la créativité. Idéal pour les designers, les architectes et les amoureux de la nature, il propose des idées pratiques pour faire entrer l'extérieur à l'intérieur. Rehaussez votre espace avec des matériaux organiques, de la lumière naturelle et de la verdure luxuriante. Un must pour tous ceux qui recherchent l'harmonie entre le design et la nature !