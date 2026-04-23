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Le Design Biophilique

Cayetano Cardelús

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LE DESIGN BIOPHILIQUE. Espaces de Vie Naturels Edité par Cayetano Cardelus. Découvrez la beauté du design biophilique grâce à ce magnifique livre illustré. Plongez-vous dans des espaces à couper le souffle qui allient harmonieusement architecture et nature. A travers de superbes photographies, des avis d'experts et des études de cas inspirantes, cet ouvrage explore la manière dont la nature améliore le bien-être et la créativité. Idéal pour les designers, les architectes et les amoureux de la nature, il propose des idées pratiques pour faire entrer l'extérieur à l'intérieur. Rehaussez votre espace avec des matériaux organiques, de la lumière naturelle et de la verdure luxuriante. Un must pour tous ceux qui recherchent l'harmonie entre le design et la nature !

Par Cayetano Cardelús
Chez Loft Publications

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Auteur

Cayetano Cardelús

Editeur

Loft Publications

Genre

Design

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Le Design Biophilique

Cayetano Cardelús

Paru le 12/05/2026

280 pages

Loft Publications

45,00 €

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