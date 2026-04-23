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Syndrome de l'intestin irritable

Alexandra Leduc

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Osez cuisiner pour bien manger Vous vous sentez souvent ballonné, votre ventre gargouille, votre transit est irrégulier. Grâce à ce livre, sachez quoi manger et cuisinez - c'est facile - pour prendre le contrôle de votre alimentation et de votre santé. Découvrez 34 recettes. Aucun régime alimentaire ne peut soigner le syndrome de l'intestin irritable, mais une alimentation adaptée peut vous aider à combattre efficacement les symptômes et à réduire vos inconforts. Ce livre s'inspire de l'approche FODMAP, connue pour soulager les symptômes gastro-intestinaux. Cuisinez vous-même vos repas : c'est facile. Osez préparer de délicieuses recettes rapides : sandwich à la mousse de saumon, salade mexicaine au quinoa, linguine aux olives, ragoût facile, tacos aux oeufs, pochettes de veau tzatziki, muffins aux fraises épicées, smoothie rose. Grâce à ce guide : - retrouvez le plaisir de manger sans appréhension ; - soulagez vos symptômes, leur durée et leur fréquence pour avoir une meilleure qualité de vie ; - planifiez vos repas et collations grâce aux menus quotidiens adaptés à votre sensibilité digestive.

Par Alexandra Leduc
Chez Modus Vivendi

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Auteur

Alexandra Leduc

Editeur

Modus Vivendi

Genre

Diététiques

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Syndrome de l'intestin irritable

Alexandra Leduc

Paru le 23/04/2026

136 pages

Modus Vivendi

18,95 €

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