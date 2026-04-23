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Tutelle, curatelle, etc

Véronique Bonpain, Gérard Amable

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Outils et conseils pour comprendre et gérer les mesures de protection Ce guide juridique et pratique - édition 2026-2027 - apporte des réponses concrètes aux questions que se posent les professionnels et les familles en matière de protection juridique des personnes majeures. Les professionnels du secteur social et médico-social, ainsi que le corps médical, trouveront là un éclairage précieux sur les personnes majeures protégées. Que recouvre chaque mesure de protection juridique ? Qu'est-ce qu'un tuteur ou un curateur professionnel ? Selon le domaine, qui doit faire quoi ? Qui peut prendre une décision ? Le tuteur, le curateur, le médecin, la famille, le juge des tutelles ? Les familles qui s'inquiètent pour un proche (parent âgé, enfant majeur handicapé, notamment) trouveront là tous les renseignements utiles. Comment agir pour aider ce proche ? Faut-il demander une mesure de protection juridique ? Comment s'y prendre ? Si j'accepte d'être tuteur ou curateur, quel sera mon rôle en pratique ? Quant aux professionnels de la protection juridique des majeurs, ils trouveront dans ce guide une synthèse complète et à jour de toutes les facettes de leur métier : c'est un vade-mecum indispensable pour eux. Au sommaire : 1. Avant la mesure de protection juridique . Aider un proche . Protéger et anticiper 2. Mise en place de la mesure de protection . Les mesures de protection juridique : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale . La demande d'ouverture . L'instruction et le placement sous protection juridique . Le protecteur . L'ouverture de la mesure de protection 3. La protection des biens . Introduction à la protection des biens . La gestion des revenus et des dépenses . La gestion du patrimoine . Les aides pour les personnes âgées . Les aides pour les personnes handicapées 4. La protection de la personne . Introduction à la protection de la personne . Le logement et le maintien à domicile . L'hébergement en établissement . La santé . Le monde du travail . Le couple . Les droits et la responsabilité de la personne protégée . Le décès . Les risques, le contrôle et la responsabilité des tiers

Par Véronique Bonpain, Gérard Amable
Chez Puits Fleuri

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Auteur

Véronique Bonpain, Gérard Amable

Editeur

Puits Fleuri

Genre

Incapacité, tutelle

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Tutelle, curatelle, etc

Véronique Bonpain, Gérard Amable

Paru le 23/04/2026

696 pages

Puits Fleuri

39,00 €

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