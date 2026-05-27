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Pack en 2 volumes

Eric Stoffel, Scotto Serge, Holgado, Serge Scotto

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Tiré du film détruit par Marcel Pagnol, sous la pression nazie, pour éviter de collaborer. Amante entretenue de Dominique, l'une des plus grosses fortunes de Lyon, Florence ne souhaite pourtant pas l'épouser et mettre de côté ses rêves de cinéma. Lors d'une sortie à la foire du Trône, la jeune femme rencontre Pierre, un musicien en mal d'inspiration, qui est pourtant l'auteur d'un titre promis au succès, La Prière aux étoiles. Ce que le mélomane ignore, c'est que cette prière est aussi celle de la jeune femme. Inclus : un cahier édito

Par Eric Stoffel, Scotto Serge, Holgado, Serge Scotto
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Eric Stoffel, Scotto Serge, Holgado, Serge Scotto

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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Pack en 2 volumes

Eric Stoffel, Scotto Serge, Holgado, Serge Scotto

Paru le 27/05/2026

140 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9791041120284
9791041120284
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