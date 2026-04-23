L’IA générative pour les géomaticiens

Déléguez à l'IA les tâches répétitives pour vous concentrer sur votre coeur de métier : l'analyse spatiale et la compréhension des territoires. Vous utilisez QGIS ou ArcGIS au quotidien. Vous avez déjà un peu testé ChatGPT ou un outil similaire. Et vous vous posez la question : est-ce que ça peut vraiment vous aider dans votre métier - ou juste le fragiliser ? Géomaticien de formation et consultant auprès de professionnels SIG depuis près de dix ans, Emmanuel Ndofunsu répond à cette question - et vous montre comment tirer parti de ces outils sans tomber dans les écueils techniques ou éthiques. Il part d'un constat simple : dans les métiers de la géomatique, le temps manque non pas parce que les analyses sont trop complexes, mais parce qu'une grande partie du travail est absorbée par des tâches périphériques - structurer des données, rédiger des livrables, décortiquer un PLU avant une étude, tenir une veille, documenter. C'est précisément là que l'IA générative, bien utilisée, peut faire une différence réelle. Vous y trouverez les bases pour comprendre ce que font vraiment les modèles de langage (LLM) - et surtout ce qu'ils ne font pas. Des méthodes concrètes pour formuler des demandes efficaces et reproductibles. Un cadre professionnel pour intégrer ces outils sans sacrifier la sécurité des données ni la qualité des résultats. Et des cas d'usage directement issus du terrain : analyser un règlement d'urbanisme, interroger un projet QGIS en langage naturel, vectoriser des parcelles forestières, automatiser une veille cartographique avec Zapier ou n8n. Aucune ligne de code n'est requise. Le livre s'adresse aux géomaticiens, techniciens SIG, urbanistes et agents de collectivités - pas aux développeurs. Il ne promet pas que l'IA générative va révolutionner votre métier. Il montre comment, utilisée avec méthode, elle peut vous décharger de ce qui vous prend du temps sans vous apporter de valeur - et vous laisser plus disponible pour ce qui fait la vraie valeur de votre expertise : l'analyse spatiale et la compréhension des territoires. Le géomaticien augmenté, pas remplacé.