Acrylique créative

Un guide complet pour découvrir la peinture acrylique, accessible à tous les niveaux. Toutes les bases de l'acrylique expliquées, du choix des peintures aux techniques de mélange de couleurs et de création de textures. Des instructions claires et pas-à-pas pour peindre une grande variété de sujets : fleurs, natures mortes, paysages, animaux et ciels. Des projets créatifs sur différents supports : toile, bois, tissu, cuir etc. L'acrylique, peinture parfaite pour les débutants grâce à sa rapidité de séchage et son opacité mais aussi pour les artistes plus expérimentés qui souhaitent explorer de nouvelles techniques.