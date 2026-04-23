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Acrylique créative

Carla Co Chua

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Un guide complet pour découvrir la peinture acrylique, accessible à tous les niveaux. Toutes les bases de l'acrylique expliquées, du choix des peintures aux techniques de mélange de couleurs et de création de textures. Des instructions claires et pas-à-pas pour peindre une grande variété de sujets : fleurs, natures mortes, paysages, animaux et ciels. Des projets créatifs sur différents supports : toile, bois, tissu, cuir etc. L'acrylique, peinture parfaite pour les débutants grâce à sa rapidité de séchage et son opacité mais aussi pour les artistes plus expérimentés qui souhaitent explorer de nouvelles techniques.

Par Carla Co Chua
Chez Editions Artémis

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Auteur

Carla Co Chua

Editeur

Editions Artémis

Genre

Acrylique

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Acrylique créative

Carla Co Chua trad. Marie-Christine Guyon

Paru le 23/04/2026

144 pages

Editions Artémis

22,90 €

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Scannez le code barre 9782816024883
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