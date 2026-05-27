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Les Pompiers à travers le monde

Christophe Cazenove, Stédo

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Découvrez qui sont les autres hommes des casernes Connaissez-vous l'animal mascotte des pompiers canadiens ? Pouvez-vous citer la devise des pompiers algériens ? Savez-vous que le Chili et le Pérou sont les deux seuls pays à n'avoir que des pompiers volontaires ? A quoi ressemblent les véhicules d'intervention au Japon ? Et quel bruit font les sirènes des pompiers dans les autres pays ? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans le hors-série des Pompiers consacrés aux Pompiers du monde. Onze pays : Cameroun, Algérie, Japon, USA, Canada, Australie, Royaume-Uni, Chili, Espagne, Italie (Venise), Allemagne.

Par Christophe Cazenove, Stédo
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Christophe Cazenove, Stédo

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

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Les Pompiers à travers le monde

Christophe Cazenove, Stédo

Paru le 30/09/2026

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041118175
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