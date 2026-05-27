Les Pompiers à travers le monde

Découvrez qui sont les autres hommes des casernes Connaissez-vous l'animal mascotte des pompiers canadiens ? Pouvez-vous citer la devise des pompiers algériens ? Savez-vous que le Chili et le Pérou sont les deux seuls pays à n'avoir que des pompiers volontaires ? A quoi ressemblent les véhicules d'intervention au Japon ? Et quel bruit font les sirènes des pompiers dans les autres pays ? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans le hors-série des Pompiers consacrés aux Pompiers du monde. Onze pays : Cameroun, Algérie, Japon, USA, Canada, Australie, Royaume-Uni, Chili, Espagne, Italie (Venise), Allemagne.