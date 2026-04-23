Gym douce avec chaise pour les 60 ans et plus

Un programme antisédentarité simple et progressif en 56 jours pour rester en forme ! Vous souhaitez vous sentir mieux dans votre corps, retrouver plus de mobilité et préserver votre autonomie dans les gestes de tous les jours ? Ce livre vous propose un programme complet sur deux mois pour vous remettre en mouvement, à votre rythme, avec une simple chaise, de façon simple et ludique. Au fil des séances, vous allez solliciter en douceur la mobilité, la force, la souplesse et l'équilibre, pour retrouver progressivement confiance dans votre corps. Installez une routine simple et accessible pour vous aider à limiter les effets de la sédentarité et à vous sentir mieux au quotidien. Vous trouverez toute l'aide nécessaire avec 56 exercices : - une méthode pas à pas, avec plus de 200 illustrations et 56 vidéos pour vous guider - des explications simples et claires, accompagnées de nombreux conseils - des variantes pour adapter les exercices à votre condition physique