Le zoo des animaux disparus Tome 7

Le seul endroit où découvrir des animaux jamais vus ou qu'on ne verra malheureusement plus. Dans ce parc pas comme les autres qui ne présente que des animaux éteints ou en passe de l'être, la vie reprend toujours le dessus ! Entre oeufs fragiles, nouveau-nés maladroits et soigneurs aux petits soins, les naissances s'enchaînent. Mais faire grandir des espèces disparues ou menacées, ce n'est pas de tout repos ! Chaque naissance est une victoire et un espoir pour la biodiversité. Chercher, comprendre, protéger les espèces avec qui nous partageons la planète : voilà la plus belle mission du parc.