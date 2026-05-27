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#Imaginaire

Invulnérable

Hernandez damian Campanario, Damian, Alberto Sanz

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Un récit tendre, drôle et plein d'énergie sur la force des rêves et la persévérance. Xavier a grandi, mais son imagination reste sans limite. La nuit, il rêve que son grand-père disparu est en réalité un agent secret en mission. Dans la vraie vie, il rencontre Sofia, une nouvelle élève très créative, dont le père est dessinateur de BD. Xavier sait désormais ce qu'il désire le plus : devenir auteur lui-même. Entre parents inquiets, doutes personnels et aventures imaginaires des Plutokids, héros fidèles de ses espoirs d'enfant, Xavier transforme ses émotions en histoires et apprend que tracer sa voie n'est pas toujours simple.

Par Hernandez damian Campanario, Damian, Alberto Sanz
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Hernandez damian Campanario, Damian, Alberto Sanz

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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Invulnérable

Hernandez damian Campanario, Damian, Alberto Sanz

Paru le 27/05/2026

80 pages

Bamboo Editions

16,90 €

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