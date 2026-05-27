Invulnérable

Un récit tendre, drôle et plein d'énergie sur la force des rêves et la persévérance. Xavier a grandi, mais son imagination reste sans limite. La nuit, il rêve que son grand-père disparu est en réalité un agent secret en mission. Dans la vraie vie, il rencontre Sofia, une nouvelle élève très créative, dont le père est dessinateur de BD. Xavier sait désormais ce qu'il désire le plus : devenir auteur lui-même. Entre parents inquiets, doutes personnels et aventures imaginaires des Plutokids, héros fidèles de ses espoirs d'enfant, Xavier transforme ses émotions en histoires et apprend que tracer sa voie n'est pas toujours simple.